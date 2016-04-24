انتهت الدوري الإنجليزي - لا عليك يا فاردي.. ليستر 4-0 سوانزي

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة متصدر الدوري الإنجليزي ليستر سيتي أمام سوانزي سيتي في الجولة الـ35 من البطولة.

ويدخل ليستر اللقاء متصدرا برصيد 73 نقطة، فيما يعاني سوانزي في المركز الـ14 بـ40 نقطة.

ويدخل ليستر المباراة دون هدافه جيمي فاردي الذي طرد في مباراة الفريق الماضية أمام وست هام.

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- ليوناردو أولوا يسجل الثالث في الدقيقة 63.

- ليوناردو أولوا يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد ضربة رأسية متقنة إثر عرضية من ركلة حرة.

- ليستر يسجل الأول عن طريق الجزائري محرز في الدقيقة 10 بعدما استغل تمريرة خاطئة من دفاع سوانزي ليسدد بيسراه في الزاوية اليسرى للحارٍس.