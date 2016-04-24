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تفحم 13 سيارة و20 "بيتش باجى" فى حريق معرض أبو رواش

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تفحم 13 سيارة و20 "بيتش باجى" فى حريق معرض أبو رواش تفحم 13 سيارة و20 "بيتش باجى" فى حريق معرض أبو رواش
شهد معرض سيارات بطريق إسكندرية الصحراوى فى منطقة أبورواش حريقا هائلا، أسفر عن تفحم 13 سيارة و20 دراجة بخارية "بيتش باجى".

وقال مصدر أمنى: إن هناك 18 سيارة إطفاء وخزانين استراتيجيين وفريقا مكونا من العمداء هانى سعيد ووسيم شاهين ويوسف راشد والرائدين ياسر سرور وأحمد غانم ضباط الإدارة لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة ومنع خطر امتداد النيران للعقارات المجاورة.

وأوضح أن رجال الإطفاء استخرجوا العديد من السيارات من داخل المعرض لمنع خطر امتداد النيران، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أى إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة بنشوب حريق هائل بطريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والرائد أحمد غانم ضابط الإطفاء والفريق المرافق لهم وبصحبتهم عدد من سيارات الإطفاء لمحاولة إخماد الحريق.


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