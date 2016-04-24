حبس شريف الروبى وآخرين لاتهامهم بالتحريض ضد نظام الحكم 4 أيام

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول للنيابات، اليوم الأحد، بحبس شريف الروبى المتحدث باسم حركة 6 إبريل، وأحمد رمضان عبد السلام، وعمرو عز، وعدلى محمد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة، وتكدير السلم والأمن العام.

واستمعت نيابة الأحداث الطارئة بمحكمة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار أحمد هشام، إلى أقوال شريف الروبى المتحدث باسم حركة 6 أبريل، وأحمد رمضان عبد السلام، وعمرو عز، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، والدعوة للتظاهر فى 25 أبريل الجارى، كما استمعت النيابة لأقوال عدلى محمد أحمد، والمقبوض عليه، صباح اليوم الأحد، بدائرة قسم ثان أكتوبر.

ونسبت النيابة للمتهمين، فى القضية 58 حصر أحداث طارئة، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والانضمام إلى جماعة إرهابية، بهدف التحريض ضد نظام الحكم، وعقد اجتماعات على مقهى "الدار" بالجيزة. كما وجهت النيابة للمتهمين، الدعوة للتجمهر والتظاهر والمشاركة فى أحداث 25 أبريل، اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى تهدف لتكدير السلم والأمن العام.

- النيابة تحقق مع شريف الروبى وآخرين وتتهمهم بالتحريض ضد نظام الحكم