هشام رامز يتولى منصبه رئيسًا تنفيذيًا للمصرف العربى الدولى 5 مايو المقبل

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، رئيسًا تنفيذيًا للمصرف العربى الدولى، وذلك بعد نحو 5 أشهر من استقالة هشام رامز، من منصب محافظ البنك المركزى المصرى.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن هشام رامز، سيتولى مهام عمله يوم 5 مايو المقبل عقب اجتماع الجمعية العمومية ومجلس إدارة المصرف العربى الدولى، وسوف يحدد مجلس الإدارة المناصب التنفيذية داخل مجلس إدارة البنك بنسب متساوية بين مصر وليبيا.

ووفقًا لقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فإن ممثلى لحكومة جمهورية مصر العربية فى مجلس إدارة المصرف العربى الدولى هم: هشام رامز عبد الحافظ، وجمال محمد نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومحمد كمال الدين بركات، الذى يشغل حاليًا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للمصرف العربى الدولى، وطارق محمد بدوى الخولى، وكيل المحافظ ـ الرقابة الميدانية ـ قطاع الرقابة والإشراف، وطارق السيد هاشم فايد ـ وكيل المحافظ ـ الرقابة المكتبية ـ قطاع الرقابة والإشراف، ورامى أحمد عادل محمد أبو النجا ـ وكيل المحافظ المساعد ـ قطاع الأسواق.

وتقدم هشام رامز، باستقالته يوم 21 أكتوبر 2015، من منصب محافظ البنك المركزى المصرى، فى فترة امتدت لنحو 3 سنوات ساهم خلالها فى ضبط سوق الصرف وإدارة الاحتياطى الأجنبى لمصر، بقرارات ساهمت فى ترشيد استخدامات أرصدته من العملات الأجنبية المختلفة.

وشغل "رامز" عدة مناصب مصرفية رفيعة، منها محافظ البنك المركزى المصرى خلال الفترة من فبراير 2013، حتى نوفمبر 2015، وهى استكمال لمدة مجلس الدكتور فاروق العقدة، وشغل قبلها، منصب العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وهو أكبر البنوك الخاصة العاملة فى مصر، وتولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 3 سنوات ونصف، خلال الفترة من 2008 إلى نوفمبر 2011، وترأس 3 بنوك أخرى هى "قناة السويس" و"المصرى الخليجى" و"المصرف العربى الدولى"، و10 سنوات من العمل فى المؤسسات المصرفية العالمية، ويمتلك خبرات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف.

- تعيين هشام رامز نائبًا لرئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى

- اليوم.. انتهاء المدة القانونية لمجلس هشام رامز فى إدارة البنك المركزى