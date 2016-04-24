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"القوى العاملة": غدا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

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"القوى العاملة": غدا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء "القوى العاملة": غدا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن غدا الاثنين الموافق 25 إبريل "عيد تحرير سيناء"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم أجرا مثله.

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.


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