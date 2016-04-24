بالصور.. مدير أمن مطروح يتفقد كنيستى العلمين والحمام فى "أحد الشعانين"

تفقد اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم الأحد، كنيستى العلمين والحمام، وقدم التهنئة للأخوة الأقباط بأحد الشعانين، ومر على الخدمات المعينة لتأمين الكنائس، من الحماية المدينة والدوريات الأمنية المنتشرة بأنحاء المدينة.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم، إن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة على مستوى المحافظة، وإن هناك تشديد أمنى مكثف لتأمين الكنائس واحتفال الأخوة الأقباط بعيدهم.

وأضاف أن زيارته تأتى فى إطار التواصل وتهنئة الأخوة الأقباط بأعياد أحد السعف.

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