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بالصور.. ندوة بجامعة المنصورة بعنوان "الأمن القومى المصرى وحقوق الإنسان"

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بالصور.. ندوة بجامعة المنصورة بعنوان "الأمن القومى المصرى وحقوق الإنسان" بالصور.. ندوة بجامعة المنصورة بعنوان "الأمن القومى المصرى وحقوق الإنسان"
أقيمت اليوم الأحد ندوة بعنوان "الأمن القومى المصرى وحقوق الإنسان"، بقاعة المؤتمرات بمبنى الإدارة العامة بجامعة المنصورة، لتعريف طلاب بالجامعة بالمفاهيم الدقيقة لحقوق الإنسان وعدم تعارضها مع الأمن القومى المصرى، فلكل مواطن حقوق وواجبات لا تتعارض مع حقوق الإنسان ولا تضر بالأمن القومى لمصر.

حاضر خلال هذه الندوة اللواء الدكتور أحمد جاد منصور ريس أكاديمية الشرطة الأسبق، والمساعد الأسبق لوزير الداخلية، وتطرق خلال الندوة لعدة موضوعات تتمثل فى علاقة التمتع بالحقوق والحريات بالحفاظ على الأمن القومي، والمفاهيم الأساسية للحقوق والواجبات، ومفهوم الأمن القومى، وأثر كل من التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق الأمن القومى على تنمية المجتمع.

وعرف "منصور" حقوق الإنسان بأنها "مجموع الحريات والصلاحيات والرخص والاحتياجات التى يجب تمتع الإنسان بها دون تميز بسبب الجنس أو اللون أو الانتماء السياسى والفكرى، فهى حقوق فطرية تخلق مع الإنسان وعلى كل مجتمع وكل نظام سياسى توفير التمتع بهذه الحقوق حتى يتولد لدى الإنسان الشعور بالوطنية والانتماء فيبذل أقصى جهده لتنمية وطنه.

ندوة بجامعة المنصورة بعنوان الأمن القومى المصرى وحقوق الإنسان (1)

ندوة بجامعة المنصورة بعنوان الأمن القومى المصرى وحقوق الإنسان (2)

ندوة بجامعة المنصورة بعنوان الأمن القومى المصرى وحقوق الإنسان (3)

ندوة بجامعة المنصورة بعنوان الأمن القومى المصرى وحقوق الإنسان (4)

ندوة بجامعة المنصورة بعنوان الأمن القومى المصرى وحقوق الإنسان (5)


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