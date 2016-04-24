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ميركل: محادثات جنيف يجب أن تهدف للاتفاق على مناطق آمنة فى سوريا

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ميركل: محادثات جنيف يجب أن تهدف للاتفاق على مناطق آمنة فى سوريا ميركل: محادثات جنيف يجب أن تهدف للاتفاق على مناطق آمنة فى سوريا
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأحد إنها لا تؤيد إقامة "مناطق آمنة" تقليدية فى سوريا تحميها قوات أجنبية لكنها تعتقد أن محادثات السلام فى جنيف قد تتمخض عن الاتفاق على مناطق يمكن أن يشعر فيها السوريون الفارون من الحرب بأنهم فى مأمن من القصف.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما "أعتقد أنه إذا لاحظتم ما قلته بالأمس فى تركيا فهذا الأمر (المناطق الآمنة) يجب أن تتمخض عنها محادثات السلام فى جنيف.. لا نتحدث عن مناطق آمنة تقليدية."

وتابعت "هل بإمكان أحد عندما يتحدث عن وقف إطلاق نار أن يحدد- فى المحادثات بين شركاء التفاوض فى جنيف- مناطق يمكن أن يشعر فيها الناس بأنهم فى آمان. لا يتعلق الأمر ببعض النفوذ من الخارج بل يجب أن يكون من داخل المحادثات."
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