CBC تتعاقد على «سقوط حر» و«نوس» و«فوق مستوى الشبهات»

كتبت – إنجي لطفي

تعاقدت قناة CBC على حق عرض ثلاث مسلسلات حتى الآن لعرضهم خلال شهر رمضان المقبل، حيث تعاقدت على مسلسل “ونوس”، والذي سيعرض حصريًا، المسلسل من بطولة الفنان يحي الفخراني، ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم، منهم الفنانة القديرة هالة صدقي، والفنان الكبير نبيل الحلفاوي، مع النجوم الشباب محمد شاهين، حنان مطاوع، نهى عابدين، ونيكولا معوض.

يشارك الفنان يحيى الفخراني المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال و من إخراج شادي الفخراني، ويعد انضمام الفخراني إلى شاشة CBC هوالأول في رمضان.

كما تعاقدت القناة على مسلسل” سقوط حر” من بطولة الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج وأحمد وفيق، في ثاني تعاون معهما بعد نجاح مسلسل “تحت السيطرة”.”، ومن تأليف مريم نعوم ووائل حمدي.

فيما تعاقدت CBC أيضًا على مسلسل ” فوق مستوى الشبهات” من بطولة الفنانة يسرا، شيرين رضا، أحمد حاتم، سيد رجب، نجلاء بدر، وزكي فطين عبد الوهاب، ومن تأليف عبدالله حسن وأمين جمال، وسيناريو وحوار محمد رجائي، وإخراج هاني خليفة.

المسلسل يقدم يسرا بشكل جديد و مبهر حيث تقدم شخصية مركبة لها أكثر من بعد، وتتحدى يسرا بهذا الدور نفسها و تفاجىء جمهورها على شاشة سي بي سي.

ومن المقرر التعاقد مع عدد من المسلسلات الأخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا بمجرد انتهاء المفاوضات.