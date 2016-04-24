ليست الأولى…11 سيدة سبقن «هاريت تومبات» بوضع صورهن على العملات

سبقت 11 سيدة المناضلة الحقوقية “هاريت توبمان” بوضع صورهن، والتي قد قررت الولايات المتحدة بوضع صورتها على عملة ورقة فئة الـ20 دولار.

نقشت صورة سوزان انتوني ناشطة نسوية امريكية التي كرمت من قبل بلادها الدولار المعدني.

تظهر الفنانة فريدة كاهلو على الأوراق المالية المكسيكية فئة 500 بيسو، من جهة وزوجها دييجو ريفيرا من الجهة الآخرى.

وعلى الأوراق المالية التركية فئة 50 ليرة صورة فاطمة عليا الروائية والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء التي توفيت عام 1936.

ووضعت صورة ملكة بريطانيا إليزبيث الثانية على فئة الـ20 جنيه.

في عام 2000 تم تكريم الأمريكية ساكاجاويا التي تنتمي للسكان الأصليين بنقش صورتها على الدولار المعدني لكونها شكلت جزءً مهمًا من متولوجيا كلارك و لويس والتي حفرت عميقًا في وجدان الشعب الأمريكي.

تظهر على الأوراق المالية الفليبينية من فئة 1000 بيسو صورة جوسيفا ايسكودا الناشطة في مجال تمكين النساء من الاقتراع في البرلمان.

وفي العملات العربية ظهرت صورة الملكة زينوبية على الأوراق المالية السورية فئة 500 ليرة، وهي حاكمة إمبراطورية تدمر في القرن الثالث.

تظهر صورة ماريا ايفا كوراتي دي بيرون المعروفة باسم “ايفيتا” التي كانت أول سيدة أولى للأرجنتين، خلال الفترة من 1946 حتى وفاتها في عام 1952 على الأوراق المالية فئة 100 بيسو أرجنتيني.

في السويد تظهر صورة سلمى لارجروف، أول كاتبة نسائية تفوز بجائزة نوبل في الآداب على الأوراق المالية فئة 20 كرونا.

نقشت ولاية ألاباما في 2003 صورة هيلين كيلر الامريكية تكريمًا لها، التي اعتبرت المرأة الأكثر تأثيرًا في القرن العشرين كانت ناشطة سياسية، محاضرة، ومؤلفة على الرغم من إصابتها بالصمم والعمى في سن مبكرة.

سيغريد أوندست هي أديبة نرويجية حصلت على جائزة نوبل في الأدب لسنة 1928 وكرمت بوضع صورتها على فئة الـ500 كرونا.