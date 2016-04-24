منير ولطيفة وخالد سليم.. أبرز المطربين المشاركين في السباق الرمضاني

كتبت – إنجي لطفي

مع اقتراب الماراثون الرمضاني للأعمال الدرامية، والمقرر عرضها على مختلف القنوات الفضائية خلال شهر رمضان، رصدت وكالة أونا للأخبار، قائمة مطربي الغناء المشاركين هذا العام في السباق الرمضاني.

محمد منير

وجاء في مقدمة القائمة الفنان محمد منير، والذي قرر أن يخوض تجربة التمثيل من خلال مسلسل ” المغني”.

ويتناول “المغني”، قصة حياة “منير”، والأحداث التي مرت به منذ احترافه الغناء، وطوال مشواره الفني خلال 30 عامًا.

ويتخلل المسلسل عدد من الأغاني القديمة، والجديدة، التي كتبت خصيصًا للعمل.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة رانيا فريد شوقي، ساندي علي، مريهان حسين، جمال عبد الناصر، ومن إخراج شريف صبري.

خالد سليم

يشارك الفنان خالد سليم، في مسلسل ” مأمون وشركاه”، وتدور فكرة المسلسل حول شخصية “مأمون”، وهو رجل البخيل للغاية، لديه 4 أبناء يحرمهم من كل شيء هم، وزوجته.

وتنفصل أسرة “مأمون”، جميعًا عنه، وبعدها يكتشفون أنه ملياردير، ويبدأون رحلة البحث عن مكان أمواله المخفية، لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي ساخر.

“مأمون”، من بطولة الفنان عادل إمام، الفنانة لبلبة، وأحمد فلوكس، ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.

لطيفة

تخوض لطيفة، ولأول مرة دراما تلفزيونية من خلال مسلسل “كلمة سر”، وتدور أحداث المسلسل حول مدرسة لغة فرنسية وهي “لطيفة”، والتي تعاني من المشكلات الدائمة مع زوجها “هشام سليم”، والذي يشك في جميع تصرفاتها، ويفسر كل تحركاتها، وكلماتها تفسيرات غير منطقية بعيدة تمامًا عن الواقع.

وتقرر “لطيفة”، أن تطلب منه الطلاق لعدم ثقته بها، ليزيد هذا الطلب من الأمر سوءًا، ويبدأ الزوج في مطاردتها.

“كلمة سر”، من بطولة هشام سليم، وريهام عبدالغفور، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج سعيد هنداوي.

كارمن سليمان

تشارك المطربة كارمن سليمان، في الجزء السادس مسلسل “ليالي الحلمية”، والذي تدور أحداثه حول امتداده من الجيل الثالث من الأبطال، ويتم ربط أحداثه الدرامية مع الجيل الأساسي.

> “ليالي الحلمية”، من بطولة صفية العمري، فردوس عبدالحميد، محمد رياض، أحمد عبدالوارث، عهدي صادق، درة، وميساء مغربي، ومن كتابة أيمن بهجت قمر، وعمرو محمود ياسين، وإخراج مجدي أبو عميرة.

رنا سماحة

تشارك الفنانة رنا سماحة، في مسلسل “أزمة نسب”، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي “لايت”، حول فتاة شعبية.

ويتطرق “أزمة نسب”، لعدد من القضايا الاجتماعية المرتبطة بصراع الطبقات في المجتمع.

“أزمة نسب”، بطولة زينة، محمود عبد المغني، علا غانم، ووليد فواز، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج سعيد حامد.