انتهت الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0) - أرسنال (0)

يتابع FilGoal.com مباراة أرسنال ضد مضيفه سندرلاند في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب محمد النني النجم المصري أساسيا في تشكيل أرسنال للمباراة التاسعة على التوالي.

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نهاية المباراة 0-0.

ق86: سانشيز يسدد ومانوني يتصدى.. المباراة في طريقها للتعادل السلبي.

ق70: خروج إيوبي وجيرو ومشاركة والكوت وويلبك

بداية الشوط الثاني من المباراة

نهاية الشوط الأول بلا أهداف على الطرفين رغم سيطرة أرسنال الميدانية.

ق40: شك في ضربة جزاء لأرسنال بعد شك أخر في ضربة جزاء لسندرلاند

ق35: تصدي فدائي من حارس سندرلاند والدفاع أمام رأسية كوسيلني.. ضغط من أرسنال الآن.

ق33: ركلة حرة رائعة من أليكسيس سانشيز يتصدى لها مانوني!

ق21: بووم صاروخ من فان أنهولت يرتطم بعارضة بتر تشك!

ق14: أول خطورة من سندرلاند بقدم التونسي وهبي الخزري، ثم تسديدة أخرى من لي كاترمول.

ق10: سيطرة ميدانية تامة من أرسنال وحرية كبيرة للنني في وسط ملعب الفريق.

ق8: رأسية قوية من ميرتيساكر في يد مانوني حارس سندرلاند.

بداية المباراة على ملعب النور الخاص بسندرلاند

طالع تشكيل الفريقين