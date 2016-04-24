انتهت الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0) - أرسنال (0)

يتابع FilGoal.com مباراة أرسنال ضد مضيفه سندرلاند في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلعب محمد النني النجم المصري أساسيا في تشكيل أرسنال للمباراة التاسعة على التوالي.
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نهاية المباراة 0-0.
ق86: سانشيز يسدد ومانوني يتصدى.. المباراة في طريقها للتعادل السلبي.
ق70: خروج إيوبي وجيرو ومشاركة والكوت وويلبك
بداية الشوط الثاني من المباراة
نهاية الشوط الأول بلا أهداف على الطرفين رغم سيطرة أرسنال الميدانية.
ق40: شك في ضربة جزاء لأرسنال بعد شك أخر في ضربة جزاء لسندرلاند
ق35: تصدي فدائي من حارس سندرلاند والدفاع أمام رأسية كوسيلني.. ضغط من أرسنال الآن.
ق33: ركلة حرة رائعة من أليكسيس سانشيز يتصدى لها مانوني!
ق21: بووم صاروخ من فان أنهولت يرتطم بعارضة بتر تشك!
ق14: أول خطورة من سندرلاند بقدم التونسي وهبي الخزري، ثم تسديدة أخرى من لي كاترمول.
ق10: سيطرة ميدانية تامة من أرسنال وحرية كبيرة للنني في وسط ملعب الفريق.
ق8: رأسية قوية من ميرتيساكر في يد مانوني حارس سندرلاند.
بداية المباراة على ملعب النور الخاص بسندرلاند