تقرير في الجول - راشفورد vs إيهيناتشو.. أيهما أفضل؟

جذب كلا من ماركوس راشفورد موهبة مانشستر يونايتد صاحب الـ18 عاما وكليتشي إيهيناتشو موهبة مانشستر سيتي الأنظار إليهما بعد مستواهما المتميز هذا الموسم.

ولابد من أن تعقد المقارنات بين الثنائي إما من قبل الجماهير خاصة لتقارب السن واللعب في نفس المركز، ومع التنافسية بين فريقي مانشستر فالمقارنة واجبة.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي أرقام وإحصائيات كلا من راشفورد وإيهيناتشو

ماركوس راشفورد

شارك راشفورد هذا الموسم مع مانشستر يونايتد في 19 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدف وحيد، وشارك في 1482 دقيقة هذا الموسم.

أكبر معدل مشاركات له كان في الدوري الإنجليزي بـ8 مشاركات و610 دقيقة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف وحيد، بمعدل تسجيل هدف كل 153 دقيقة.

خلق راشفورد إلى الآن بالدوري الإنجليزي 4 فرص وصنع منهم هدف وحيد، ومعدل دقة تسديداته يقدر بـ88%، ويفوز بـ25% من مراوغاته.

نسبة دقة التمرير لماركوس تقدر بـ79%، 35.6% منهم للأمام، و64.4% للخلف، يفوز راشفورد بـ56% من اعتراضاته على الخصم، ويرتكب الخصم ضده نسبة 56% من الأخطاء، ويفوز بـ17% من الكرات الهوائية وهي نقطة ضعفه الأكبر.

يقوم راشفورد بـ2.3 مراوغة في المباراة الواحدة، ويسدد على المرمى تسديدتان في المباراة، ويمرر 0.6 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

كليتشي إيهيناتشو

شارك إيهيناتشو مع مانشستر سيتي في 30 مباراة هذا الموسم بكل المسابقات بمعدل 894 دقيقة، سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 5 أهداف.

بالدوري الإنجليزي لعب 23 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف، وصنع هدفين خلال 520 دقيقة لعبهم بالدوري، بمعدل هدف كل 104 دقيقة.

خلق إيهيناتشو حتى الآن بالدوري 12 فرصة، ويمتلك دقة تمرير تقدر بـ77%، 47.2% منهم للخلف، و52.8% منهم للخط الأمامي.

نسبة دقة تسديداته على المرمى تقدر بـ58%، ويسدد على المرمى في المباراة الواحدة 0.7 تسديدة، ويمرر 0.5 تمريرة حاسمة في المباراة ويقوم بـ0.3 مراوغة ناجحة في المباراة الواحدة.

يفوز إيهيناتشو بـ50% من معدل اعتراضاته للكرة من الخصم، ويرتكب أخطاء ضد الخصم بنسبة 26%، ويرتكب الخصم ضده 74% نسبة أخطاء.

يفوز كليتشي بـ62% من مجموع مراوغاته، كما أنه يفوز بـ22% من الكرات الهوائية وتلك نقطة ضعفه أيضا مثل راشفورد.