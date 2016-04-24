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فى أولى حلقاته..«البورصة اليوم» يكشف المتحكم الحقيقي فى صناعة البترول وأسعاره

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فى أولى حلقاته..«البورصة اليوم» يكشف المتحكم الحقيقي فى صناعة البترول وأسعاره فى أولى حلقاته..«البورصة اليوم» يكشف المتحكم الحقيقي فى صناعة البترول وأسعاره

الإعلامي أيمن صلاح

 

كتب: هشام عواض

قدّم برنامج “البورصة اليوم” المذاع على قناة “أون تي في” والذي يقدمه الإعلامي أيمن صلاح في أولى حلقاته، مناقشات مع حول الاقتصاد المصري وسُبل تحسينه وقطاع البترول في ، بالإضافة لتأثيرات البترول على السوق.

وقال مصطفى عادل، الخبير الاقتصادي، إن منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” لم تعد هي المسيطرة على صناعة البترول، ولا على أسعاره، لكن الدول المستهلكة هي من تتحكم في أسعار البترول الآن.

وأضاف “عادل” ، أن استثمارات شركات البترول في مصر قلت عن ما مضى،  فأثر ذلك على العملة الأجنبية، وفاتورة دعم البترول ستقل مع الوقت.

من جانبه قال هشام توفيق، الخبير الاقتصادي، في خلال نفس الحلقة، إنه يجب التعامل مع الأمراض الاقتصادية في مصر، وذلك بدءً من الاعتراف بوجود المشكلات الاقتصادية ثم تشخصيها وعلاجها.

وأضاف “توفيق” أن ‘‘السياسية المالية في مصر “مُهترئة” ويجب إدخال تعديلات عليها من أهمها، يجب تقليص القطاع الحكومي لتقليل الدعم وتقليص صلاحياته، وأن يكون القرار للقطاع الخاص ويجب إعطائه الفرصة وللمشروعات الصغيرة  والمتوسطة، ومن هنا سينهض الاقتصاد وسيدير المكاسب على الوطن’’.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن عدد موظفيين الكبير الذي يصل لـ 7 مليون موظف، سبب كبير في أزمات اللاقتصاد المصري حيث ترتفع الأجور بشكل مستمر فمنذ عام 2005 كانت الأجور قرابة 40 مليار جنيه، والآن أجورهم أكثر من 200 مليار جنيه، هذا بجانب المعاشات التي تكلف الدولة 40 مليار جنيه سنويًا.

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