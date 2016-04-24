أوباما خلال زيارة لألمانيا: نشعر بقلق عميق بشأن تصاعد العنف فى سوريا

عبّر الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم الأحد عن "قلق عميق" بشأن تفاقم العنف فى سوريا فى الآونة الأخيرة، مشددًا على ضرورة التوصل لحل سياسى داخل البلاد.

وقال أوباما خلال مؤتمر صحفى مشترك مع مضيفته المستشارة أنجيلا ميركل: "لا نزال نشعر بقلق بالغ حيال تفاقم القتال فى سوريا فى الأيام الأخيرة الماضية ولا نزال متفقين على أن الحل الوحيد القابل للصمود هو حل سياسى من شأنه نقل سوريا باتجاه حكومة تضم كل الأطراف وتمثل جميع السوريين."

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