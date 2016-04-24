أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أوباما خلال زيارة لألمانيا: نشعر بقلق عميق بشأن تصاعد العنف فى سوريا

Google+ Print
أوباما خلال زيارة لألمانيا: نشعر بقلق عميق بشأن تصاعد العنف فى سوريا أوباما خلال زيارة لألمانيا: نشعر بقلق عميق بشأن تصاعد العنف فى سوريا
عبّر الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم الأحد عن "قلق عميق" بشأن تفاقم العنف فى سوريا فى الآونة الأخيرة، مشددًا على ضرورة التوصل لحل سياسى داخل البلاد.

وقال أوباما خلال مؤتمر صحفى مشترك مع مضيفته المستشارة أنجيلا ميركل: "لا نزال نشعر بقلق بالغ حيال تفاقم القتال فى سوريا فى الأيام الأخيرة الماضية ولا نزال متفقين على أن الحل الوحيد القابل للصمود هو حل سياسى من شأنه نقل سوريا باتجاه حكومة تضم كل الأطراف وتمثل جميع السوريين."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365