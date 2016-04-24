أوباما: إقامة “منطقة آمنة” في سوريا يمثل مشكلة من الناحية العملية

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الأحد إنه سيكون من الصعب للغاية تخيل نجاح ما يطلق عليها “منطقة آمنة” في سوريا بدون التزام عسكري كبير.

و بحسب رويترز قال أوباما خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل “لا يتعلق الأمر الخاص بإقامة منطقة آمنة في أراض سورية باعتراض ايديولوجي من جهتي … لا علاقة للأمر بعدم رغبتي في تقديم المساعدة وحماية عدد كبير من الأشخاص ..الأمر يتعلق بظروف عملية بشأن كيفية تحقيق ذلك.”

وطرح أوباما عددا من الأسئلة بخصوص مثل هذه المنطقة بينها البلد الذي يمكنه “وضع عدد كبير من القوات البرية داخل سوريا.”