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الحماية المدنية تدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماد حريق بشركة سيارات بأبو رواش

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الحماية المدنية تدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماد حريق بشركة سيارات بأبو رواش الحماية المدنية تدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماد حريق بشركة سيارات بأبو رواش
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ12 سيارة وخزانين إستراتيجيين لمحاولة السيطرة على حريق هائل بشركة سيارات بالكيلو 29 بطريق إسكندرية الصحراوى بمنطقة أبو رواش ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على النيران المشتعلة.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة بنشوب حريق هائل بطريق إسكندرية الصحراوى وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والرائد أحمد غانم ضابط الإطفاء والفريق المرافق لهم وبصحبتهم عدد من سيارات الإطفاء لمحاولة إخماد الحريق.


>- حريق هائل فى شركة سيارات بطريق الإسكندرية الصحراوى بمنطقة أبو رواش
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