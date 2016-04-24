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وفاة مسجون على ذمة قضية مخدرات داخل مستشفى بالدقهلية

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وفاة مسجون على ذمة قضية مخدرات داخل مستشفى بالدقهلية وفاة مسجون على ذمة قضية مخدرات داخل مستشفى بالدقهلية
لقى سجين مصرعه أثناء احتجازه داخل مستشفى السنبلاوين، حيث تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى الرائد محمد طمان رئيس مباحث مركز السنبلاوين بإصابة "تامر ش ا" 34 سنة مسجون على ذمة قضية مخدرات بوعكة صحية.

وعلى الفور تم نقله إلى مستشفي السنبلاوين وتم تعيين حراسة عليه، وبعد فترة تدهورت حالته الصحية وتوفي، وكشف التفرير الطبي بإصابته بارتفاع فى درجات الحرارة وأنيميا حادة، وتم تقديم كل العلاج اللازم له، ولكنه توفي وبعرض التقرير على النيابة العامة أمرت بدفن الجثة .


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