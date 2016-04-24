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بالصور.. ضبط 250 كيلو رنجة وأنشوجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمطروح

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بالصور.. ضبط 250 كيلو رنجة وأنشوجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمطروح بالصور.. ضبط 250 كيلو رنجة وأنشوجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمطروح
تمكن قسم مباحث بمديرية أمن مطروح بالاشتراك مع مديرية التموين من ضبط 250 كيلو من أسماك الرنجة والأنشوجة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، خلال حملة تموينية على الأسواق، استعدادًا لأعياد شم النسيم.

أكد اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه أصدر تعليمات لمباحث التموين، بتكثيف الحملات الأمنية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى، لمراقبة الأسواق وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، خاصة الأسماك المملحة، إلى جانب الرقابة على الأسعار مع اقتراب أعياد شم النسيم.

اسماك-فاسدة-(1)

اسماك-فاسدة-(2)

اسماك-فاسدة-(3)

اسماك-فاسدة-(4)


>- ضبط 414 مخالفة وتحصيل 7150 جنيها غرامات فورية خلال الحملات المرورية بمطروح
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مصر 365

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