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الإفراج عن أصغر أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي

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الإفراج عن أصغر أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن أصغر أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي

ديما الواوي

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسيرة ديما الواوي (12 عاما)، والتي تعد أصغر أسيرة في سجون الاحتلال.

وكان في استقبال الطفلة الواوي (من بلدة حلحول في الخليل) -والتي أفرجت عنها قوات الاحتلال اليوم من على حاجز جبارة جنوب طولكرم- رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر، وأقارب الطفلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الطفلة ديما يوم 9 فبراير الماضي بالقرب من مدرستها؛ بذريعة حيازتها لسكين، وأصدرت محكمة الاحتلال في عوفر، حكما بسجنها لمدة 4 أشهر ونصف، وكفالة مالية قدرها 8 آلاف شيكل.

أ ش أ

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