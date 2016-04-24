خبير اقتصادي: الدول المستهلكة للبترول هى التى تتحكم فى أسعاره وليس «أوبك»

كتب: هشام عواض

قال مصطفى عادل، الخبير الاقتصادي، إن منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” لم تعد هي المسيطرة على صناعة البترول، ولا على أسعاره، لكن الدول المستهلكة هي من تتحكم في أسعار البترول الآن.

وأضاف “عادل” في حلقة اليوم من برنامج “البورصة اليوم” المذاع على قناة “أون تي في” والذي يقدمه الإعلامي أيمن صلاح، أن استثمارات شركات البترول في مصر قلت عن ما مضى، فأثر ذلك على العملة الأجنبية، وفاتورة دعم البترول ستقل مع الوقت.

وقال هشام توفيق، الخبير الاقتصادي، في خلال نفس الحلقة، إنه يجب التعامل مع الأمراض الاقتصادية في مصر، وذلك بدءً من الاعتراف بوجود المشكلات الاقتصادية ثم تشخصيها وعلاجها.

وأضاف “توفيق” أن ‘‘السياسية المالية في مصر “مُهترئة” ويجب إدخال تعديلات عليها من أهمها، يجب تقليص القطاع الحكومي لتقليل الدعم وتقليص صلاحياته، وأن يكون القرار للقطاع الخاص ويجب إعطائه الفرصة وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن هنا سينهض الاقتصاد وسيدير المكاسب على الوطن’’.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن عدد موظفيين الحكومة الكبير الذي يصل لـ 7 مليون موظف، سبب كبير في أزمات اللاقتصاد المصري حيث ترتفع الأجور بشكل مستمر فمنذ عام 2005 كانت الأجور قرابة 40 مليار جنيه، والآن أجورهم أكثر من 200 مليار جنيه، هذا بجانب المعاشات التي تكلف الدولة 40 مليار جنيه سنويًا.