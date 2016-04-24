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الإسعاف: 3 وفيات و 8 مصابين فى حادث تصادم بطريق القطامية السخنة

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الإسعاف: 3 وفيات و 8 مصابين فى حادث تصادم بطريق القطامية السخنة الإسعاف: 3 وفيات و 8 مصابين فى حادث تصادم بطريق القطامية السخنة
أكدت هيئة الإسعاف المصرية وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق القطامية السخنة.

وقالت هيئة الإسعاف فى بيان لها إن الإصابات تتراوح بين كدمات وسحجات وجروح قطعية واشتباه ما بعد الارتجاج.

وأفادت هيئة الإسعاف أنه تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف من القاهرة والسويس، وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام ومستشفى البنك الأهلى لتلقى العلاج.


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