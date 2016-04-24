الإسعاف: 3 وفيات و 8 مصابين فى حادث تصادم بطريق القطامية السخنة

أكدت هيئة الإسعاف المصرية وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق القطامية السخنة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الاسعاف :وفاة 9 اشخاص وإصابة 2 آخرى فى حريق سيارة بطريق الصحراوى الشرقى
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وقالت هيئة الإسعاف فى بيان لها إن الإصابات تتراوح بين كدمات وسحجات وجروح قطعية واشتباه ما بعد الارتجاج.
وأفادت هيئة الإسعاف أنه تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف من القاهرة والسويس، وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام ومستشفى البنك الأهلى لتلقى العلاج.
>الاسعاف :وفاة 9 اشخاص وإصابة 2 آخرى فى حريق سيارة بطريق الصحراوى الشرقى
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