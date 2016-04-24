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وزير التموين لـ"السيسي": صرف سلع غذائية مقابل فارق نقاط الخبز

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وزير التموين لـ"السيسي": صرف سلع غذائية مقابل فارق نقاط الخبز وزير التموين لـ"السيسي": صرف سلع غذائية مقابل فارق نقاط الخبز
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية توفير جميع السلع الغذائية الأساسية بالأسواق للمواطنين واستقرار أسعارها، مشددا على ضرورة حصول المواطنين، ولاسيما محدودى الدخل، على السلع الغذائية بأسعار مناسبة، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، حرص على توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار تناسب المواطنين بمعارض سلعية تابعة لوزارة سيتم إقامتها فى كافة المحافظات اعتبارا من منتصف شهر شعبان.

وأشار الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إلى أنه سيتم تمكين المواطنين من صرف سلع غذائية مقابل فارق نقاط الخبز المُدعم على بطاقات التموين، فضلاً عن تسيير قوافل سيارات مُحملة بمختلف السلع الغذائية من فروع المجمعات الاستهلاكية إلى المناطق العشوائية وكثيفة السكان بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، وذلك بهدف إتاحة السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بما يساهم فى التخفيف عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار منافسة.

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