7 نصائح لتخسيس البطن.. أهمها نام كويس وافطر وابعد عن الإجهاد

تتراكم الدهون فى منطقة البطن بصورة كبيرة نتيجة العادات الغذائية الخاطئة، وينتج عن ذلك ظهور "الكرش"، وللتخلص من دهون هذه المنطقة يلتزم البعض بالأنظمة الغذائية التى تساعد على حرق الدهون خاصة من منطقة البطن.إعلان - Ads إعلان - Ads
>1. الضغط العصبى والإجهاد، حيث أشارت الأبحاث إلى أنه وقت الضغط العصبى يتم إفراز هرمون الكورتيزول وهو هرمون يرتبط بزيادة الدهون فى البطن.
>2. تناول الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض والأطعمة ذات الدهون العالية.
>1. الاسترخاء والنوم الكافى بما لا يقل عن 7 ساعات يوميًا، والقيام بجلسات الاسترخاء لمدة 15 دقيقة يوميا قبل الغذاء بالمكوث فى مكان هادئ وأخذ نفس عميق.
>2. تناول وجبة الإفطار خلال ساعة من الاستيقاظ يحافظ على مستويات الأنسولين وهو ما يساعد على زيادة نسبة التمثيل الغذائى للجسم، ويخلصها من الدهون المتراكمة.
>3. التركيز على ممارسة الرياضة خاصة رياضة المشى، حيث أثبتت الدراسات أنها تقلل حشو البطن من الدهون بنسبة 7% عند الاستمرار عليها لمدة أسبوعين بصفة مستمرة، بمعدل السير ما لا يقل عن 30 دقيقة يوميا.
>4. تناول الفواكه والخضراوات بشكل مكثف مع اللبن قليل الدسم واللحوم خالية الدهون والاعتماد على تناول الخبز المصنوع من القمح الكامل حتى يساعد على تغيير استجابة الجلوكوز والأنسولين فى الجسم لتسريع ذوبان الدهون خاصة المحشوة تحت الجلد.
>5. تناول المياه بكثافة يساعد فى زيادة نسبة التمثيل الغذائى ويعمل على إخراج السموم من الجسم.
>- بالفيديو.. تمارين لتخسيس البطن خلال أسابيع قليلة
ويقدم الموقع الأمريكى "ويكى هاو" الأسباب التى تؤدى إلى تراكم الدهون فى البطن وخطوات التخلص منها:
أسباب تقلل من فرص تخسيس البطن
>1. الضغط العصبى والإجهاد، حيث أشارت الأبحاث إلى أنه وقت الضغط العصبى يتم إفراز هرمون الكورتيزول وهو هرمون يرتبط بزيادة الدهون فى البطن.
>2. تناول الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض والأطعمة ذات الدهون العالية.
خطوات لتخسيس البطن
>1. الاسترخاء والنوم الكافى بما لا يقل عن 7 ساعات يوميًا، والقيام بجلسات الاسترخاء لمدة 15 دقيقة يوميا قبل الغذاء بالمكوث فى مكان هادئ وأخذ نفس عميق.
>2. تناول وجبة الإفطار خلال ساعة من الاستيقاظ يحافظ على مستويات الأنسولين وهو ما يساعد على زيادة نسبة التمثيل الغذائى للجسم، ويخلصها من الدهون المتراكمة.
>3. التركيز على ممارسة الرياضة خاصة رياضة المشى، حيث أثبتت الدراسات أنها تقلل حشو البطن من الدهون بنسبة 7% عند الاستمرار عليها لمدة أسبوعين بصفة مستمرة، بمعدل السير ما لا يقل عن 30 دقيقة يوميا.
>4. تناول الفواكه والخضراوات بشكل مكثف مع اللبن قليل الدسم واللحوم خالية الدهون والاعتماد على تناول الخبز المصنوع من القمح الكامل حتى يساعد على تغيير استجابة الجلوكوز والأنسولين فى الجسم لتسريع ذوبان الدهون خاصة المحشوة تحت الجلد.
>5. تناول المياه بكثافة يساعد فى زيادة نسبة التمثيل الغذائى ويعمل على إخراج السموم من الجسم.
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>- بالفيديو.. تمارين لتخسيس البطن خلال أسابيع قليلة