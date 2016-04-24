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حريق هائل فى شركة سيارات بطريق الإسكندرية الصحراوى بمنطقة أبو رواش

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حريق هائل فى شركة سيارات بطريق الإسكندرية الصحراوى بمنطقة أبو رواش حريق هائل فى شركة سيارات بطريق الإسكندرية الصحراوى بمنطقة أبو رواش
اندلع، منذ قليل، حريقا هائلا بشركة سيارات بالكيلو 29 بطريق إسكندرية الصحراوى بمنطقة أبو رواش، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق هائل بطريق إسكندرية الصحراوى.

وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والرائد أحمد غانم ضابط الإطفاء والفريق المرافق لهما، وبصحبتهم عدد من سيارات الإطفاء لمحاولة إخماد النيران.


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