بالصور.. نيابة مركز دمياط تُعاين موقع جريمة مقتل طفل قرية الشعراء

واصلت النيابة العامة بدمياط التحقيق فى وقائع القضية رقم 2803 لسنة 2016 جنح المركز، والمتهم فيها سيدة وشقيقيها ووالدتها بقتل طفلها لأنه "ابن حرام"، وذلك بهدف التخلص منه بعد أن رفض والده الاعتراف به.

وأجرى فريق من النيابة العامة بدمياط، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامى العام لنيابات دمياط معاينة للموقع، حيث أمر المستشار الدكتور رامى علوان مدير نيابات مركز دمياط، بتشكيل فريق عمل مكون من المستشار الدكتور أحمد نصر عاشور وكيل النائب العام ومساعد قضائى على جوهر اليوم بمعاينة موقع البلاغ.

وقام المدعو إسلام شقيق الأم وخال الطفل المتوفى بتمثيل الجريمة، واعترف بارتكابه واقعة خنقه، وكتم أنفاسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واعترفت الأم بتعذيبه بحرق أماكن متفرقة بالجسد بالولاعة، كما طلبت النيابة العامة بالكشف عن جميع الأشخاص التى أدلت الأم بأسمائهم وإخضاعهم لتحليل D.N.A.

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى رجال أمن دمياط، بقيادة اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط بلاغًا من أهالى قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، يفيد وقوع جريمة قتل لطفل يبلغ من العمر عشر شهور، ويدعى محمد، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة.

وبمناظرة الجثة من قبل النيابة العامة تبين وجود حروق بأماكن حساسة بجسد الطفل، وكذلك حروق وزرقة شديدة وتجمعات دموية وباستكمال التحقيقات وسؤال والدة الطفل وتدعى "صابرين"، اعترفت أنها سبق لها الحمل، وأنها قامت بمعاشرة عدد من الأشخاص معاشرة غير شرعية ومن الصعب التعرف على والد الطفل.

وبتضييق الخناق عليها اعترفت أنها كانت على علاقة غير شرعية مع شخص، وترددت على شقته فى رأس البر وعزبة البرج، مضيفة أنه والد الطفل، ولكن بعد الإنجاب رفض الاعتراف به، وقرر شقيقيها التخلص منه.

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- نيابة مركز دمياط تباشر التحقيق فى واقعة سيدة تقتل طفلها فى قرية الشعراء

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