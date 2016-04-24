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حملة بمدينة المطرية بالدقهلية لضبط جرائم صيد الأسماك بالكهرباء

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حملة بمدينة المطرية بالدقهلية لضبط جرائم صيد الأسماك بالكهرباء حملة بمدينة المطرية بالدقهلية لضبط جرائم صيد الأسماك بالكهرباء
شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية حملة على سوق السمك بالمدينة والباعة الجائلين، برئاسة علاء الدين كامل عوض رئيس مجلس مدينة المطرية ومحمد حمص مساعد رئيس المركز والدكتور عبد الله عبد المجيد الشبلى مدير محطة البحوث المائية، للكشف عن صلاحية الأسماك المباعة بالسوق والبحث عن الأسماك التى يتم اصطياده عن طريق الكهرباء.

ونبهت الحملة على تجار الأسماك بعدم شراء الأسماك المكهربة أو بيعها فى السوق للجمهور، وأكدوا أنه من يتم ضبطه سوف يتعرض للمسائلة القانونية، يذكر بأن ظهرت فى الفترة الأخيرة مجموعة من الصيادين يقومون بالصيد عن طريق الكهرباء، وهو ما أشار إليه المسئولين بانه مخالف.
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