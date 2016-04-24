محافظ القليوبية يشارك فى اجتماع مجلس جامعة بنها

شارك اللواء دكتور رضا فرحات محافظ القليوبية فى اجتماع مجلس جامعة بنها المنعقد برئاسة الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة وعضوية نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات اليوم الاثنين.

وخلال اللقاء رحب الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها بمحافظة القليوبية فى بداية الجلسة مؤكداً أن الجامعة تفتح أبوابها دائماً للتعاون مع المحافظة واضعة كافة إمكانياتها الفنية والعلمية لخدمة المشروعات التى تتبناها المحافظة.

وقدم المحافظ ورئيس جامعة بنها التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة "حد الزعف" وأعياد القيامة المجيدة، كما قدموا برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس المجلس الأعلى لقوات المسلحة بمناسبة أعياد تحرير سيناء المجيدة.

وتناول المحافظ الحديث عن بعض الموضوعات والمشكلات التى تخص الجهاز التنفيذى بالمحافظة وتقديم المقترحات والحلول لها كمشلة القمامة والمواقف العشوائية، مؤكدا على أنه دائما يحرص على المشاركة فى اجتماع مجلس الجامعة للاستفادة من خبرات أساتذتها فى كافة المشروعات التى تقيمها المحافظة.

وقال الدكتور على شمس الدين خلال الاجتماع، إنه قد تم ترشيح جامعة بنها لعضوية المكتب التنفيذى أثناء انعقاد المنتدى الثالث لرؤساء الجامعات الصينية والعربية تحت عنوان "إحياء روح طريق الحرير وتعميق التعاون الصينى العربي"، وخلال الفترة القادمة سيكون هناك المزيد من الشراكات وتبادل البعثات العلمية بين جامعة بنها وجامعات دولية كبيرة فى دول الصين واليابان وأمريكا.

وفى سياق آخر، أمر الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية بإزالة بروز أمام إحدى المحلات بشارع الخدمة الإجتماعية بمدينة بنها لتسببه فى ضيق الطريق أمام مرور السيارات، خاصة فى ضوء التحويلات الجارية بمدينة بنها وتطوير بعض المحاور الرئيسية بها.

وقام رئيس المدينة، بإزالة تلك البروز وإزالة مخلفاته للبدء في رصفة وتوسعة الطريق للتخفيف من الكثافات المرورية في الشارع خصوصا في أوقات الذروة كما تم فرض الغرمات القانونية حيال المخالفين.



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