جامعة أسوان تحتفل باليوم الثقافى الصينى بكلية الألسن

احتفلت جامعة أسوان اليوم الأحد، برئاسة الدكتور منصور كباش، باليوم الثقافى الصينى لعام 2016 بمقر الجامعة بصحارى وبحضور الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.

ونظم الحفل قسم اللغة الصينية بكلية الألسن وتحت رعاية المكتب التعليمى بسفارة الصين بالقاهرة وبحضور ممثل السفارة الصينية الدكتورة تيان لولو، المستشارة التعليمية، والدكتور خاى لين المستشار السياسى، والدكتور وانج دونج لينج، والدكتور جين خوالى.

وقالت الدكتورة تيان لولو، المستشارة التعليمية، إنها سعيدة بحضورها داخل جامعة أسوان والتى أصبحت من أهم الجامعات المصرية التى تهتم بدراسة اللغة الصينية داخل كلياتها ونعمل على تفعيل كل الأنشطة الثقافية فى كل المجالات بجامعة أسوان.

وتحدث الدكتور فريد عبد الظاهر عميد كلية الألسن، عن قسم اللغة الصينية، ودعم المستشارة الثقافى بالسفارة الصينية لكلية الألسن.

وأشار الدكتور منصور كباش إلى أن هذا لاحتفال يأتى فى إطار الاحتفال بذكرى الستين على مرور العلاقة المشتركة بين دولة الصين ومصر وتعد مصر من أول الدول بالشرق الأوسط تعاونًا مع الصين.

وأضاف الدكتور عبد القادر محمد نائب رئيس الجامعة، أن جامعة أسوان تسعى دائمًا لجلب كل ما هو جديد فى مجال التعليم والثقافة التى تفيد طلابنا ونضع أمامنا مستقبل الجامعة وربطها بمختلف الشعوب من خلال دراسة لغات هذه الدول بأقسام كلية الألسن بالجامعة.

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