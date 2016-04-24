جهّزي شعرك لحرارة الصيف المقبل

تعتبر أيّام الشتاء فرصتك الذهبية كي تعتني بشعرك قبل بدء الصيف حيث تستطع أشعة الشمس، التي قد تضرّ وتدمّر شعرك؛ فالشتاء هو الفرصة الوحيدة لحماية شعرك والاعتناء به ليكون قويًّا ومستعدًا لحرارة الصيف المقبل.

إليك "سيدتي" بعض هذه الإجراءات الوقائية لحماية شعرك في فصل الصيف:

1.وضع واقٍ من الحرارة على شعرك: الواقي من الشمس هو وسيلة رائعة لحماية شعرك في فصل الصيف؛ فهناك الكثير من منتجات العناية بالشعر التي تحتوي عليه ؛ لذا احرصي على استخدام هذه المنتجات باستمرار معدّل مرةً أسبوعيًّا ـ على الأقلّ ـ لإزالة تراكم المنتجات التي تترك شعرك خالياً من الزيتية؛ فعمليّة الاهتمام بالواقي من الشمس على الشعر لا تقلّ أهمية عن استخدام الواقي من الشمس الخاصّ بالبشرة.

2.رطوبة الشعر: تعمل الشمس على جفاف الشعر ، كما أنّ غسل الشعر بالشامبو يزيد من تجريده من الزيوت الطبيعية التي تحمي بصيلات الشعر؛ لذا احرصي على غسل شعرك مرتين أسبوعيًّا على الأقلّ للتخلّص من الأوساخ والزيوت المتراكمة. واحرصي على استخدام بلسم مرطّب لشعرك يحتوى على زيوت طبيعية مغذّية لشعرك كزيت جوز الهند وزيت اللافندر.

3.تجنب صبغات الشعر: الشعر الطبيعي في الصيف وسيلة مهمّة للحفاظ على ترطيب شعرك، فاحرصي على عدم صبغ الشعر في الصيف، واصبغيه في الشتاء للحفاظ على رطوبة شعرك .

4.وقاية الشعر من المجففات: احرصي دائمًا على وضع كريم حماية الشعر من الحرارة قبل استخدام مجففات الشعر.

5.اتباع نظام غذائي صحي: حافظي على اتباع نظام غذائي غنيّ بالأوميغا 3 الموجودة في بذرة الشيا والسلمون والأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والتين؛ فنقص الحديد هو من أهمّ أسباب جفاف الشعر.