مكياج عيون سحري يخفي كلّ التجاعيد

يظهر التعب والترهل حول منطقة العينين، ما يجعلك تبدين أكبر سنّاً. يمكنك بخطوات مكياج سهلة وبسيطة أن تخفي كلّ الخطوط الرفيعة، والهالات السوداء، والجفنين السفليّين المتخاذلين.

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إليك الخطوات:

1.اختيار المنتجات اللزجة

تبدأ التجاعيد بالظهور على الجبين والفم والجفون في سنّ مبكرة؛ لإخفائها، ننصحك باختيار الأساس اللزج، والتخلّي عن المنتجات السميكة مثل: البودرة والكحل السميك جداً؛ فهذه المنتجات قد تجعل بشرتك متوهّجة جداً، وبالتالي تسلّط الضوء على العيوب التي تسعين إلى تصحيحها.

2. تحديد الحواجب

يساعد الحاجبان المرسومان بطريقة صحيحة على تكبير العين. لهذه الغاية، عليك تحديدها بقلم يكون أغمق قليلاً من اللون الطبيعي لحاجبيك للحصول على أفضل النتائج.

3.ضعي المكياج فقط على الجفن العلوي

تجنبي تطبيق الماسكرا أو الكحل أو ظلال العيون على الرموش السفلية، إذ إن هذه الطريقة قد تؤدي إلى زيادة حدة الهالات السوداء والتجاعيد.

4.استخدمي الماسكرا المطوّلة للرموش

مع التقدّم في السنّ، يمكن أن تصبح الرموش نادرة؛ لذلك ننصحك بأن تلجئي إلى استخدام الماسكرا التي تطيل الرموش وتكثفها. أما في السهرات فيمكنك استخدام الرموش المستعارة.

5.رفع عينيك

يصبح الجلد بين الحاجب والجفن سميكاً ويغطي جزءاً من الجفن مع التقدّم في السنّ. للحدّ من هذه المشكلة، عليك تطبيق مكياج متوسط الكثافة على تجعيدة الجفن. لا تنسي استخدام الماسكرا من منتصف العين إلى الزاوية الخارجية منها. لجعل العين أوسع، يمكنك تطبيق القليل من الظلال الفاتحة عند أسفل خط الحاجب لجذب الضوء.

6.استخدمي الألوان التي تخفي التجاعيد

ننصحك بالابتعاد عن الألوان الآتية: الرمادي والأسود والأزرق، واختاري البني، أو البيج، أو الوردي التي تساعد على إخفاء التجاعيد، خصوصاً تحت الزاوية الخارجية للعين.