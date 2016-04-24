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تقرير في الجول – فلتستدعوا مصطفى فتحي.. الزمالك سيواجه الحدود

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تقرير في الجول – فلتستدعوا مصطفى فتحي.. الزمالك سيواجه الحدود تقرير في الجول – فلتستدعوا مصطفى فتحي.. الزمالك سيواجه الحدود

لا يوجد لاعب في الزمالك يتفائل بمواجهة حرس الحدود مثل مصطفى فتحي، فهذا النجم المهاري يسجل بالتخصص في الفريق السكندري.

أقصى عدد من الأهداف وصل إليه هذا اللاعب الموهوب في مرمى فريق مصري غير الحدود هو 2، كانت من نصيب نادي النصر في الموسم الماضي.

أما حرس الحدود، فاستقبل أمام فتحي 4 أهداف في 4 مباريات خاضها ضد صاحب الـ21.

الغريب في الأمر أن فتحي لعب مباراة واحدة فقط أمام الحدود بشكل أساسي، لم يسجل فيها! بل جاءت أهدافه الـ4 في مرمى رجال عبد الحميد بسيوني في 3 مباريات لعبها كبديل.

ويتصدر فتحي حاليا قائمة هدافي مباريات الفريقين بالتساوي مع نجم الفراعنة والزمالك السابق عمرو زكي، لكن لم تتحدد بعد إمكانية مشاركته في مباراة الثلاثاء نظرا لابتعاده عن المباريات الماضية بسبب الإصابة.

فتحي Vs الحدود

أول أهداف فتحي في حرس الحدود كانت في ربع نهائي الكأس موسم 2013-2014، تصويبة يسارية سكنت شباك الفريق السكندري في الدقيقة 86 لتعلن تأهل الزمالك إلى نصف النهائي بعدما دخل اللاعب بديلا لعمر جابر.

بعد عام وشهر تجدد الموعد في نفس المسابقة لكن هذه المرة في الدور ثمن النهائي، فور دخول فتحي بديلا لأيمن حفني استطاع فك شفرة دفاع الحدود ليسجل هدفين خلال دقيقتين في مباراة انتهت 3-1.

مباراة الدور الأول من الدوري الموسم الحالي دخلها فتحي بديلا لأحمد حمودي في الدقيقة 53، استطاع تأكيد الانتصار بهدف ثان أحرزه في الدقيقة 84 بعد تقدم عمر جابر.

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