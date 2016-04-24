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العثور على خاتم فرعونى نادر فى حيفا.. والآثار الإسرائيلية تعجز عن فك رموزه

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العثور على خاتم فرعونى نادر فى حيفا.. والآثار الإسرائيلية تعجز عن فك رموزه العثور على خاتم فرعونى نادر فى حيفا.. والآثار الإسرائيلية تعجز عن فك رموزه
أكدت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية العثور على خاتم "جعوران" فرعونى نادر لإحدى زوجات الفراعنة الذين حكموا أرض كنعان خلال القرنين الـ17 والـ18 قبل الميلاد.

وأضافت الصحيفة، أن الخاتم عثر عليه فى مدينة حيفا، الواقعة شمال إسرائيل، موضحة أنه كان من موروثات 3 ملوك فراعنة وتم إيداعه بالخزانة الخاصة بالملوك الفراعنة .

وأشار الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الخاتم محفور عليه باللغة الفرعونية القديمة "الهيروغليفية" اسم صاحبه، الذى لم تتمكن سلطات الآثار الإسرائيلية من فك رموزه، وحفر عليه أيضاً ختم وزارة الخزانة الملكية الفرعونية.

وأضافت الصحيفة، أن الخاتم مصنوع من العاج الفاخر، ومحاط بمادة من الذهب النفيس، ويعد تحفة أثرية نادرة، وتم إيداعها بالقسم الفرعونى فى المتحف الإسرائيلى بالقدس.


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