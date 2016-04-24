وزير السياحة :أهم أولوياتنا تأمين السائحين وتكثيف حركة الطيران وتحسين صورة مصر

أكد وزير السياحة محمد يحيى راشد، على أهمية السوق السياحى الإماراتى بالنسبة لمصر، لافتا إلى أهمية سوق السياحة العربى الذى تقيمه دبى سنويا حيث تقصده أعداد ضخمة من الشركاء السياحيين، وهو الامر الذى أنعكس على زيادة المشاركة المصرية هذا العام والتركيز على تنوع المنتج السياحى.

وأشار راشد، فى تصريحات صحفية من دبى، على هامش أعمال سوق دبى للسياحة الذى يتم افتتاحه رسميا غدا ، إلى أن أهمية العمل على تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى، ومواكبة التطور التكنولوجى، وخلق منظومة متكاملة للسائح تسهم فى الوفاء بتطلعاته ورغباته من خلال تنويع المنتج السياحى بما يوافق مكانة مصر السياحية، مضيفا ، أن الحكومة المصرية تولى إهتماماً كبيراً بالسائحين وأنه يتابع بنفسه تطوير المناطق التي يرتادها السائحون.

و لفت راشد ، إلى المساعى الحثيثة نحو تكثيف الطيران، إلى شرم الشيخ والغردقة والاقصر، مؤكدا مزايا المنتج السياحى المصرى، وتنوعه بما يوافق تطلعات الشرائح المستهدفة.

وأوضح الوزير ، محاور الوزارة للنهوض بالقطاع السياحى من خلال إستعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية وزيادتها من خلال الاعتماد على الاسواق البديلة والواعدة .

و شدد راشد فى هذا الصدد على اهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء السياحيين، والتعاون مع الشركة الوطنية ، مصر للطيران فى تسيير رحلات على مختلف المقاصد المصرية من خلال زيادة الرحلات المناظمه بالاضافه اليدعم رحلات الطيران العارض والمنخفض التكاليف ، مشيرا إلى أن أهمية العمل على تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى، ومواكبة التطور التكنولوجى وخلق منظومة متكاملة للسائح ، تسهم فى الوفاء بتطلعاته ورغباته من خلال تنويع المنتج السياحى بما يوافق مكانة مصر السياحية.

و اكد أن الوزارة والقطاع السياحى في سعي دائم الى تحديد رغبات السائحين والتواصل مع شركاء المهنة للوفاء بتلك المتطلبات.

وتابع راشد ، أن الموقع الالكترونى لمصر سينطلق خلال شهر بما يدعم تحسين الصورة الذهنية ويسهم فى إظهار الصورة الحقيقية لمجريات الامور فى مصر، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الاماراتية على كافة الاصعدة، مشيراً إلى أن الربع الاول من العام الجارى شهد إرتفاعاً ملحوظاً فى حجم السياحة الوافدة من الامارات بنسبة 16% عن ذات الفترة من العام الماضى.

فى سياق متصل قال راشد ، إن أهمية العمل المشترك والتنسيق المتبادل بين الدول العربية بشأن دعم السياحة البينية ، مشيرا إلى أن خطة تحرك الوزارة تضمنت 6 محاور ترتكز على العمل الجاد بهدف جلب أعداد كبيرة من السائحين ، منوها أن القطاع السياحى تلقى عروضاً للاستثمار فى قطاع الترفية، باعتباره رافد هام في الجذب السياحي لأي مقصد .

كما أشار الوزير ، إلى أهمية التحول الاخضر فى القطاع الفندقى بما يرفع من كفاءة المنشأت الفندقية ويتماشى مع التوجه العالمى نحو استخدامات الطاقة النظيفة وتقلل من العبء الملقى على كاهل المستثمر ، مضيفا أن الوزارة تستهدف زيادة الحركة السياحية والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة لقطاع السياحة وتطوير البنية السياحية التحية فى مصر.

>وأوضح راشد أن هناك تفاؤل بشأن التنسيق القائم مع شركات الطيران و شركاء السياحه مؤكداً علي أن مصر تستهدف جميع السائحين و على أهمية المسئولية المدنية فى قطاع السياحة.

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