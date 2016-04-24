المطار يسمح بدخول جثمان سيدة هندية لدفنها فى مصر تنفيذا لوصيتها

سمحت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة اليوم الأحد بدخول جثمان مواطنة هندية للبلاد فور وصوله من سلطنة عمان لدفنها فى مصر

أفاد مصدر مسئول بالحجر الصحى أن الجثمان وصل على متن طائرة الخطوط العمانية، وسمحت السلطات بدخول الجثمان بعد موافقة وزراة الخارجية المصرية بالدفن فى مصر، وذلك تنفيذا لوصية المتوفاة لتكون قرب أولادها من زوجها المصرى.

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