أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المطار يسمح بدخول جثمان سيدة هندية لدفنها فى مصر تنفيذا لوصيتها

Google+ Print
المطار يسمح بدخول جثمان سيدة هندية لدفنها فى مصر تنفيذا لوصيتها المطار يسمح بدخول جثمان سيدة هندية لدفنها فى مصر تنفيذا لوصيتها
سمحت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة اليوم الأحد بدخول جثمان مواطنة هندية للبلاد فور وصوله من سلطنة عمان لدفنها فى .

أفاد مصدر مسئول بالحجر الصحى أن الجثمان وصل على متن طائرة الخطوط العمانية، وسمحت السلطات بدخول الجثمان بعد موافقة وزراة الخارجية المصرية بالدفن فى مصر، وذلك تنفيذا لوصية المتوفاة لتكون قرب أولادها من زوجها المصرى.


>- ضبط راكبين بالمطار حاولا السفر إلى السودان بتزوير موافقة ضابط الاتصال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

مد فترة تحصيل قسط المرحلة الثانية بمشروع إسكان "دار مصر"

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة

السياحة: نقل 180 ألف معتمر مصري للأراضي المقدسة