الخارجية البريطانية تؤكد الإفراج عن بريطانيين وأيرلندي من أحد السجون الكردية

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، الإفراج عن بريطانيين وأيرلندي من أحد السجون في شمال العراق بعد أن تم احتجازهما بعد سفرهما للقتال ضد تنظيم داعش الإرهابي.

> يذكر أنه تم احتجاز الأشخاص الثلاثة في أحد المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق.

كان الجنديان البريطانيان السابقان جو أكرمان، وجاك هولمز، بجانب الأيرلندي جوشوا مولوي قد اعتقلوا في منطقة يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق بعد عبورهم الحدود مع سوريا.

> ومن المعلوم أنه تم الافراج عن الرجال الثلاثة الذين يعتقد انهم كانوا يقاتلون الى جانب وحدات حماية الشعب الكردي الليلة الماضية.

أ ش أ