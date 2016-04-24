بالصور.. "الحماية المدنية" تكافح حريق حديقة مستشفى الرمد فى الدقهلية

اندلع حريق هائل بمستشفى الرمد بالمنصورة، فى شارع جيهان بمحافظة الدقهلية، حيث نشبت النيران بحديقة المستشفى، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والأدخنة، وتوقفت حركة المرور بالكامل بشارعى المشاية العلوية وشارع جيهان.

والتهمت النيران أشجار ونباتات كانت بالحديقة، وتم إخلاء المستشفى من المرضى، بعد احتراق بعض الأشجار العالية، ولم تقع أية حالات إصابة، بينما أصيب بعض المواطنين حول المستشفى بحالات اختناق بسبب الأدخنة الكثيفة.

وسادت حالة من الهلع والذعر بين المواطنين، خاصة وأن الحديقة يجاورها مقاعد لانتظار المواطنين ذوى المرضى بالمستشفيات المجاورة، ويجاورها أيضا موقف لسيارات الأجرة، ودائما ما يشهد تكدسا وازدحاما بالمواطنين.

وقال مصدر بالدفاع المدنى إن الحريق سببه الإهمال، حيث كان يوجد بالحديقة بعض إطارات الكاوتشوك والمخلفات، وهى التى أدت لانبعاث أدخنة بشكل كثيف من مكان الحريق، وكان بها العديد من المخلفات الخشبية والأقمشة، وجارى معاينة النيابة للتوقف على السبب الرئيسى فى الحريق.

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- حريق هائل فى مستشفى الرمد بالمنصورة