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متظاهري المنوفية يسيطرون على مديرية الطرق والنقل والضرائب العقارية والمساحة

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متظاهري المنوفية يسيطرون على مديرية الطرق والنقل والضرائب العقارية والمساحة متظاهري المنوفية يسيطرون على مديرية الطرق والنقل والضرائب العقارية والمساحة

اعلن اهالى المنوفية المعتصمين امام الديوان العام لمحافظة المنوفة للمطالبة برحيل الاخوان المسلمين عن حكم البلاد سيطرتهم على مديرية الطرق والنقل بالمنوفية ومديرية الضرائب العقارية بالمنوفية والمساحة واغلاق ابواب المديريات بالجنازير ومنع احد من الدخول الى المكاتب فيما تجمهر عدد من الموظفين بالمديريات امام المبانى وقرروا الانضمام الى الاعتصام للمطالبة برحيل الاخوان المسلمين عن حكم البلاد .

فى الوقت الذى شهدت فية مديرية المساحة عدد من المشادات الكلامية بين موظف والاهالى عقب رفض الموظف الانصراف واصراراة على الدخول الى العمل بحجة انة ييعمل فى اربع مناصب داخل المديرية .

كما اكد فية المتظاهرون ان الاعتصام سيقوم بالتصعيد اليوم، وعلى جانب أخر فقد قام عمال الوردة للدخان بالمنوفية بإغلاق المصنع وأعلنوا الانضمام الى الاعتصام ضد الاخوان.

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