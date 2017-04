سيبك من المنشطات.. دراسة: الشيكولاتة الداكنة تعزز المجهود البدنى للرياضيين

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كنجستون البريطانية، حيث أشارت إلى أن الشيكولاتة الداكنة أو السوداء تساهم فى تعزيز المجهود البدنى للرياضيين وتحسين أدائهم بشكل ملحوظ، وهو ما يجعلهم فى غنى عن المنشطات الرياضية المجرمة دوليا.

أوضح الباحثون أن الشيكولاتة الداكنة تحتوى على أحد مركبات الفلافانول ويعرف باسم "epicatechin"، وهو يزيد من إنتاج مركب أكسيد النيتريك بالجسم، الذى يوسع الأوعية الدموية ويحد من استهلاك الأكسجين، وهو ما يساعد الرياضيين على ممارسة الأنشطة البدنية بكفاءة أكبر ولفترات أطول.

وأضافت الدراسة التى نشرت مؤخرا بالمجلة الطبية "The Journal of the International Society of Sports Nutrition" أن الفلافانول يتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة تحد من تلف الخلايا، وخاصة فى أنسجة القلب، كما يساهم فى خفض الضغط الدموى وتحسين صحة الأوعية.

جدير بالذكر أن الأبحاث الطبية السابقة كشفت عن فوائد عديدة للشيكولاتة الداكنة، حيث ثبت أنها تحسن الانتباه وتقوى التركيز، وتحد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، وتقلل أعراض الشلل الرعاش وتخفض فرص الإصابة بالأزمة القلبية، وأوصى الباحثون بعدم الإفراط فى تناول الشيكولاتة حتى لا تتسبب فى اضطرابات الوزن والسمنة.

وكشفت الأبحاث العلمية أن عصير البنجر يساهم أيضا فى تعزيز أداء الرياضيين لأنه غنى للغاية بمركبات النترات، التى تتحول إلى أكسيد النيتريك، وتوسع الشرايين وتحسن أداء الرياضيين.

