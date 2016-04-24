دراسة أمريكية: أصحاب الكرش الأكثر عرضة لخطر الوفاة بأمراض القلب

قد يعانى بعض الأشخاص من السمنة المفرطة فى منطقة البطن، ما يمثل مشكلة صحية كبيرة على الإنسان، وأثبتت الدراسات أن دهون البطن الأكثر خطرًا على الجسم.

ووفقًا لتقرير نشره الموقع الأمريكى "ask men"، كشفت دراسة أمريكية جديدة أن الدهون فى منطقة البطن الأكثر خطورة فى الجسم وعلى صحة الإنسان، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم دهون كبيرة فى الخصر أكثر عرضة لخطر الموت.

وحسب التقرير، نشرت الدراسة فى مجلة " Annals of Internal Medicine " الطبية والتى أجرت الفحص على أكثر من 15.000 شخص من البالغين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 90 عاما، ثبت أن الأشخاص الذين يعانون من دهون البطن أكثر عرضة لخطر الوفيات بالأمراض المرتبطة بالقلب مقارنة مع الأشخاص الذين يكون متوسط مؤشر كتلة أجسامهم صحى.

وأشار الباحثون إلى أن ارتفاع خطر الوفيات بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة حول محيط الخصر ليس من قبيل الصدفة، لكن لأن الأمر ارتبط بالعديد من المشاكل الصحية الخطيرة التى تؤثر على صحة المريض كأمراض القلب والشرايين وارتفاع الكولسترول فى الدم ومرض السكر.

وأوضح التقرير إذا كان الشخص يعانى من ارتفاع فى مؤشر كتلة الجسم وبطن مستديرة عملاقة، فيجب أن يجرى بعض التغيرات فى نمط الحياة لتجنب المشاكل الصحية وخطر الموت المفاجئ .

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