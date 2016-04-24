الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا الى غائم جزئيا بوجه عام والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية خاصة الشمالية.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/ساعة على اليابسة ،20 - 30 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و 23 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و58 دقيقة صباحا.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 36 20 80 20 .

> دبي 34 21 80 25 .

> الشارقة 35 20 80 30.

> عجمان 36 20 85 20.

> أم القيوين 35 20 85 20 .

> رأس الخيمة 36 19 75 25 .

> الفجيرة 34 26 70 15.

> العين 38 19 65 10 .

> ليوا 40 21 75 10 .

> الرويس 36 24 80 20 .

> السلع 35 24 70 20.

> دلما 35 25 80 35 .

> طنب الصغرى 34 25 80 35 .

> طنب الكبرى 34 25 80 35 .

> أبوموسى 34 24 80 30.