مقتدى الصدر يؤجل مظاهرة داعمة للإصلاحات وحكومة التكنوقراط بالعراق

أجل زعيم التيار الصدرى العراقى مقتدى الصدر دعوته لمظاهرة مليونية لمدة 24 ساعة، لتكون بعد غد الثلاثاء، والتى كانت مقررة غدا الاثنين.

وقال الصدر- فى تصريح صحفى الأحد، أن جلسة البرلمان العراقى ستعقد يوم الثلاثاء، ولتكن التظاهرة سلمية مليونية غاضبة دعما للإصلاح.

ودعت رئاسة مجلس النواب العراقى إلى جلسة شاملة الثلاثاء، لمناقشة الإصلاح وطرح التشكيلة الوزارية المرتقبة للتصويت خلال استضافة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى.

وكان الصدر قد دعا العراقيين إلى الخروج فى مظاهرة مليونية للضغط على البرلمان للتصويت على تشكيلة وزارية جديدة، وقال: "أدعو العراقيين من إسلاميين ومدنيين أن يهبوا هبة شعب واحد بتظاهرة مليونية مرعبة تجعل البرلمان يعقد جلسة علنية للتصويت بشفافية وحرية على حكومة التكنوقراط".

يذكر أن زعيم التيار الصدرى العراقى مقتدى الصدر قد أعلن يوم 20 أبريل الجارى تجميد عمل كتلة (الأحرار) النيابية فى مجلس النواب العراقى، وإنهاء اعتصام النواب داخل البرلمان الذى بدأ يوم 12 أبريل الجارى، مما أفقد المعتصمين نصاب عقد جلسة للبرلمان، وأن الصدر أمهل الرئاسات الثلاثة العراقية 72 ساعة انتهت يوم 19 أبريل لتصويت البرلمان على "حكومة التكنوقراط" ودعا لمظاهرات دعما لإنهاء "المحاصصة" السياسية والطائفية والضغط على الوزراء لتقديم استقالاتهم.

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