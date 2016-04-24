أخبار عاجلة

حالة من الذعر في الفلبين وحالات إجلاء للسكان بعد وقوع زلزالين -
هبوط اضطراري لطائرة المدينة المنورة بمطار القاهرة -
للمرة الثانية.. رفع جلسة متهمي "اغتيال النائب العام السابق" بعد مشادة النيابة والدفاع -
وزير التجارة والصناعة يفتتح 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونًا في سوهاج -
حماية المستهلك: حظر استيراد كارت «النانو توفير» بسبب مخاطره الإشعاعية -
وزير الصناعة والتجارة يفتتح مصنعين بسوهاج بتكلفة 12 مليون جنيه -
ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتدى الصدر يؤجل مظاهرة داعمة للإصلاحات وحكومة التكنوقراط بالعراق

Google+ Print
مقتدى الصدر يؤجل مظاهرة داعمة للإصلاحات وحكومة التكنوقراط بالعراق مقتدى الصدر يؤجل مظاهرة داعمة للإصلاحات وحكومة التكنوقراط بالعراق

أجل زعيم التيار الصدرى العراقى مقتدى الصدر دعوته لمظاهرة مليونية لمدة 24 ساعة، لتكون بعد غد الثلاثاء، والتى كانت مقررة غدا الاثنين.

وقال الصدر- فى تصريح صحفى الأحد، أن جلسة البرلمان العراقى ستعقد يوم الثلاثاء، ولتكن التظاهرة سلمية مليونية غاضبة دعما للإصلاح.

ودعت رئاسة مجلس النواب العراقى إلى جلسة شاملة الثلاثاء، لمناقشة الإصلاح وطرح التشكيلة الوزارية المرتقبة للتصويت خلال استضافة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى.

وكان الصدر قد دعا العراقيين إلى الخروج فى مظاهرة مليونية للضغط على البرلمان للتصويت على تشكيلة وزارية جديدة، وقال: "أدعو العراقيين من إسلاميين ومدنيين أن يهبوا هبة شعب واحد بتظاهرة مليونية مرعبة تجعل البرلمان يعقد جلسة علنية للتصويت بشفافية وحرية على حكومة التكنوقراط".

يذكر أن زعيم التيار الصدرى العراقى مقتدى الصدر قد أعلن يوم 20 أبريل الجارى تجميد عمل كتلة (الأحرار) النيابية فى مجلس النواب العراقى، وإنهاء اعتصام النواب داخل البرلمان الذى بدأ يوم 12 أبريل الجارى، مما أفقد المعتصمين نصاب عقد جلسة للبرلمان، وأن الصدر أمهل الرئاسات الثلاثة العراقية 72 ساعة انتهت يوم 19 أبريل لتصويت البرلمان على "حكومة التكنوقراط" ودعا لمظاهرات دعما لإنهاء "المحاصصة" السياسية والطائفية والضغط على الوزراء لتقديم استقالاتهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365