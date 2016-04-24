تجديد حبس 11 شابًا بتهمة التحريض على التظاهر فى 25 أبريل

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار، محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول تجديد حبس 11 شابًا تم القبض عليهم في أماكن متفرقة بالقاهرة بتهمة التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل الجاري ، 15 يوما على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة للمتهمين 9 اتهامات هي: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقد روجت بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي، والترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة عمدًا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.

والمتهمون هم كل من «محمد محمود أحمد زايد، محمد عادل محمود سلطان، محمد مصطفى محمد عبد المطلب، عمرو صلاح محمد، عمر ياسر هشام عبد المطلب، شريف أشرف سيد، محمود هشام حسانين خليفة، محمد نبيل عبد السلام، أحمد نبيل عبد السلام، عمر عبد اللطيف عبد الخالق، أنس فاروق عادل سيد».

كانت قوات الأمن قبضت على المتهمين من المقاهي المنتشرة بمناطق وسط البلد ومدينة نصر والخليفة وروض الفرج بدعوى تخطيطهم للتظاهر والقيام بأعمال عنف يوم 25 أبريل