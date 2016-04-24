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تباين مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع

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تباين مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع تباين مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع

صورة أرشيفية

تباين مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد،  بداية تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر1 مليار جنيه ليصل إلى 3ر414 مليار جنيه بعد تداولات متوسطة بلغت 427 مليون جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 0.49% ، مسجلا 7743 نقطة، بينما ارتفع مؤشر /ايجي اكس 70/ للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49% ليغلق عند 378 نقطة، وارتفع مؤشر ايجي اكس 100 الاوسع نطاقا ليسجل 0.23% ليغلق عند 408 نقاط.

يذكر، ان البورصة المصرية عطلة رسمية غدا الاثنين بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء على ان تعاود البورصة نشاطها اعتبارا من بعد غد الثلاثاء.

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