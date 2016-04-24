مقتل 14 شخصا في حلب في قصف متبادل بين قوات النظام والمعارضة على المدينة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (ومقره بريطانيا) مقتل 14 شخصا في حلب في قصف متبادل بين قوات النظام والمعارضة السورية.

وذكر المرصد -حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن ستة أشخاص بينهم شقيقان قُتِلا السبت في قصف للمعارضة على مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية في حلب، فيما قتل ثمانية آخرين بينهم طفلين جراء قصف جوي لقوات النظام على الجزء الذي تسيطر عليه قوات المعارضة.

وهدد تحالف “فتح حلب” السبت بإنهاء وقف إطلاق النار المستمر منذ شهرين إذا استمرت القوات الحكومية في استهداف المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

أ ش أ