42 مقاولاً و14700 عامل بـ«دبي باركس آند ريزورتس»والافتتاح أكتوبر المقبل

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كشف رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي باركس آند ريزورتس»، في حوار مع «البيان»، عن أن الحدائق الترفيهية التي تعمل الشركة على تنفيذها ضمن مشروع «دبي باركس آند ريزورتس» ستشكّل عند افتتاحها في شهر أكتوبر المقبل إضافة مميزة للمقومات السياحية في دبي والإمارات، خصوصاً أنها تستهدف استقطاب زوار من مختلف دول المنطقة والعالم، وبشكل خاص من دول الخليج والعديد من الدول التي تقع ضمن نطاق جغرافي يبعد نحو 4-6ساعات بالطائرة عن الإمارات ويعيش فيها أكثر من 3 مليارات نسمة.

وقال النعيمي: «سعدنا بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لموقع المشروع، حيث جسدت الزيارة اهتمام القيادة بدعم ومتابعة مختلف المشاريع الحيوية»، مؤكداً أن زيارة سموه الكريمة زادت العاملين في الشركة عزماً وإصراراً على تنفيذ ما تبقى من أعمال على أكمل وجه ووفق أعلى المعايير العالمية بما يليق بسمعة الإمارات، ومشيراً إلى أن هناك 14700 عامل و42 مقاولاً يعملون في موقع المشروع تمهيداً لافتتاحه في الوقت المحدد حسب الخطط الموضوعة.

متنزهات عملاقة

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «دبي باركس آند ريزورتس»: «أننا نعمل على تأسيس صناعة جديدة، هي صناعة المتنزهات الترفيهية العملاقة التي ستشكّل رافداً رئيساً يسهم في دعم نمو وتطور القطاع السياحي المزدهر في دبي ودولة الإمارات، حيث سيكون لهذه الصناعة دور حيوي في دعم رؤية دبي السياحية الهادفة إلى استقطاب 20 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2020».

وأوضح أن إضافة الشركة حديقة ترفيهية رابعة هي «سيكس فلاجز دبي»، البالغ كلفتها 2.606 مليار درهم، إلى الحدائق الثلاث الجاري تنفيذها في منتجع «دبي باركس آند ريزورتس»، وهي «موشينجت دبي» و«بوليوود باركس دبي» و«ليجولاند دبي»، سترفع الكلفة الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 13 مليار درهم صعوداً من 10.5 مليارات درهم، كما سيزيد مساحة المشروع الإجمالية إلى 30 مليون قدم مربعة صعوداً من 25 مليون قدم مربعة.

تسارع الأعمال

وأفاد النعيمي: «أننا نجحنا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري في تحقيق المزيد من التطور والنمو، والمضي قدماً وفق الخطط الموضوعة لافتتاح «دبي باركس آند ريزورتس» في أكتوبر 2016». وتابع النعيمي: «تسير الأعمال الإنشائية في جميع المتنزهات على قدم وساق، حيث أنجزنا حتى الآن 85% من إجمالي أعمال البنية التحتية، و65% من أعمال الإنشاءات في المرافق، كما نجحنا في تصنيع 94% من نظم الألعاب، و74% من تسليم هذه الأنظمة، إضافة إلى إتمام 55% من تصنيع أنظمة المؤثرات الصوتية والمرئية».

ولفت إلى أن أحد أبرز إنجازاتنا خلال هذه الفترة كان الإعلان عن عزمنا إضافة حديقة «سيكس فلاجز» الترفيهية لمحفظتنا من العلامات التجارية الترفيهية التي ستكون الأولى من نوعها في المنطقة، إذ تعد «سيكس فلاجز» إحدى كبرى الشركات المشغلة للمتنزهات الترفيهية في العالم، وذلك من خلال متنزهاتها الـ18 المنتشرة في جميع أنحاء العالم، كما ستسهم هذه الإضافة في تعزيز مكانة «دبي باركس» كأكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستتكامل الحديقة الترفهية الجديدة مع حدائق «موشنجيت دبي»، و«ليجولاند دبي»، و«بوليوود باركس دبي» الجاري تنفيذها.

وأشار النعيمي إلى نجاح الشركة في خططها المالية لتمويل مشروع «سيكس فلاجز دبي»، حيث أقر مساهمو الشركة، خلال الجمعية العمومية التي عقدت 18 أبريل الجاري، إصدار أسهم جديدة للاكتتاب، لزيادة رأس مال «دبي باركس آند ريزورتس» بقيمة 1.67 مليار درهم، من خلال طرح 1.67 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم، كما حصلت الشركة على تسهيلات مصرفية بقيمة 993 مليون درهم من مجموعة من البنوك.

وبيّن النعيمي أن زيادة رأس المال ستكون مخصصة لتمويل مشروع «سيكس فلاجز دبي» وتطوير الأعمال، وتغطية مصاريف اكتتاب الأسهم الجديدة. وعند افتتاحها في الربع الأخير من عام 2019، ستكون «سيكس فلاجز دبي» رابع متنزه ترفيهي في «دبي باركس آند ريزورتس»، ومن المتوقع أن تضم 27 لعبة ووجهة ترفيهية لمختلف الفئات العمرية.

وقال رائد النعيمي: «وصل إجمالي أصول (دبي باركس آند ريزورتس) مع نهاية شهر مارس الماضي إلى 9.7 مليارات درهم، ونتوقع أن نقوم بالإعلان عن النتائج المالية للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، والمنتهية في 31 مارس الماضي، خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل». ومن المتوقع أن يكون المنتجع أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة.

6.7 ملايين زيارة

من المقرر افتتاح المشروع الواقع على شارع الشيخ زايد في جبل علي بحلول شهر أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يستقطب 6.7 ملايين زيارة بحلول عام 2017 في أول سنة تشغيلية كاملة له.