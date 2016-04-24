نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها إيلا

إحتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها "إيلا" وشاركت "الفانز" فرحتها، بنشر صورة لها وهي تقبل صغيرتها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، كما ظهر في الصورة قالب حلوى كبير . نانسي عجرم علقت تحت الصورة" عيد ميلاد سعيد لعبتي الصغيرة، روحي الصغيرة".

وكانت قد نشرت نانسي بالامس، صورة لإيلا، علقت تحتها " أمومتي مشواري".

يشار الى أن إيلا هي إبنة نانسي عجرم الصغيرة، كما أن نانسي هي أم لطفلة ثانية إسمها "ميلا".

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