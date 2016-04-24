نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها إيلا
الأحد 24-04-2016 14:17
إحتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها "إيلا" وشاركت "الفانز" فرحتها، بنشر صورة لها وهي تقبل صغيرتها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، كما ظهر في الصورة قالب حلوى كبير . نانسي عجرم علقت تحت الصورة" عيد ميلاد سعيد لعبتي الصغيرة، روحي الصغيرة".
وكانت قد نشرت نانسي بالامس، صورة لإيلا، علقت تحتها " أمومتي مشواري".
يشار الى أن إيلا هي إبنة نانسي عجرم الصغيرة، كما أن نانسي هي أم لطفلة ثانية إسمها "ميلا".
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