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نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها إيلا

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الأحد 24-04-2016 14:17

إحتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها "إيلا" وشاركت "الفانز" فرحتها، بنشر صورة لها وهي تقبل صغيرتها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، كما ظهر في الصورة قالب حلوى كبير . نانسي عجرم علقت تحت الصورة" عيد ميلاد سعيد لعبتي الصغيرة، روحي الصغيرة".

وكانت قد نشرت نانسي بالامس، صورة لإيلا، علقت تحتها " أمومتي مشواري".

يشار الى أن إيلا هي إبنة نانسي عجرم الصغيرة، كما أن نانسي هي أم لطفلة ثانية إسمها "ميلا".

 

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