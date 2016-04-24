إبراهيم الحكمي: هؤلاء نجوم أخطأوا ونحافتي أصابتني بالمرض أكثر من السمنة

تأخرت انطلاقته الفنية رغم حصوله على لقب "سوبر ستار العرب" في نسخته الثالثة، ولكنه عاد وتألق في ألبوم جديد وعدد من الأغاني "السينغل" والحفلات العامة والخاصة، بجانب نجاحه في غناء "تتر" المقدمة والنهاية لمسلسل النجم محمود عبدالعزيز "جبل الحلال"، إنه المطرب السعودي الشاب إبراهيم الحكمي الذي يفتح قلبه لـ "سيدتي" في الحوار التالي الذي يكشف فيه عن أسرار علاقته بالمطربين السعوديين، وأسباب قلة حضوره في المهرجانات الغنائية والإعلام:

لماذا تأخرت انطلاقتك الفنية؟

لا أنكر أن برنامج اكتشاف المواهب «سوبر ستار» الموسم الثالث، والذي فزت بلقبه، السبب في وصولي وشهرتي الفنية، ولم يكن هناك أي تعاون من البرنامج بعد ذلك بإنتاج أعمال غنائية لي، ووقّعت بعد ذلك عقداً مع شركة «التكامل» للإنتاج والتوزيع الفني لمدة خمس سنوات بفضل دعم الأمير الشاعر محمد العبدالله الفيصل، يرحمه الله.

وأصدرت أول ألبوماتي في عام 2006 بعنوان «صدقني» مع شركة «التكامل»، وحقق نجاحاً كبيراً، وصورت منه ثلاث أغان «فيديو كليب»، وهي: «صدقني»، «شو بني»، «الليلة». وبمجرد نزول ألبومي الأول، واجهت المشاكل مع قناة «المستقبل» اللبنانية التي عرضت البرنامج، حيث كان هناك عقد احتكار لصوتي من قبل شركة «التكامل» التي أنتجت ألبومي الأول، وعقد احتكار لي كفنان من قبل القناة، لذلك تعطلت انطلاقتي الفنية بسبب هذه المشاكل مع القناة اللبنانية، وفي النهاية تم حل تلك المشاكل.

ولكنك أيضاً مسؤول عن تأخر نجاحك وانتشارك الفني؟

بالفعل، أهملت نفسي قليلاً بعد البرنامج، ولكنني عدت وحققت خطوات مهمة في مشواري الفني، وبعد الألبوم الأول قدمت عدداً من الأغاني «السينغل» وحققت نجاحاً جيداً.

أما ألبومي الثاني «من عرفته 2014» فكان بمثابة تثبيت لوجودي كفنان حتى لا ينسى الجمهور، فالألبوم الغنائي هوية لي كفنان، ولدي رصيد من الأغاني التي أقدمها في حفلاتي العامة والخاصة.

وهناك فارق ثماني سنوات بين ألبومي الأول 2006 والثاني في 2014، وذلك بسبب المشاكل التي واجهتني من قبل قناة «المستقبل»، وكان من المفترض أن أصدر عدداً من الألبومات في تلك الفترة.

هذه المقولة غير صحيحة

كيف تقيّم برامج المواهب عبر الفضائيات العربية؟

القنوات التي تعرض برامج اكتشاف المواهب لا تهتم بتقديم منتج فني جديد وهو المطرب أو الفنان الشاب للساحة الفنية، فالأمر لا يشغلها، وما يعنيها فقط هو تحقيق أكبر نسب متابعة وإعلانات وتصويت الجمهور وما يتضمنه من أرباح مرتفعة، ويقتصر الاهتمام فقط على مرحلة العروض المباشرة وخلال فترة عرض البرنامج، بعد ذلك لا يوجد أي اهتمام بالمواهب التي تخرج من البرنامج، وهذا الرأي عن تجربة شخصية من خلال مشاركتي ببرنامج «سوبر ستار»، فلم يكن هناك أي اهتمام بعد البرنامج.

يقال: إن خريجي برامج المواهب لا يحققون النجاح الفني. ما مدى صحة هذه المقولة؟

أعتقد أن هذه المقولة غير صحيحة، فهناك نماذج ناجحة من خريجي برامج المواهب كمحمد عساف الذي اشتغل على نفسه جيداً ولم يتوقف لينتظر من ينتج له، وأي فنان يريد النجاح بعد الخروج من برامج المواهب يجب أن يعمل على نفسه جيداً ويحاول الوصول إلى الجمهور وتقديم فنه دون انتظار الآخرين.

وأتمنى الاهتمام بالفنانين أصحاب المركزين الثاني والثالث في برامج المواهب، فأحياناً تكون هناك مواهب مميزة، ولكنها لم تحصل على لقب البرنامج.

ما البرنامج الأفضل لاكتشاف المواهب برأيك؟

أفضل برامج المواهب هو برنامج «ذا فويس»؛ لأنه برنامج مهم، كما أن فيه مطربين كباراً ومواهب مميزة وهو في تطور مستمر، والفنانان الأهم من وجهة نظري كاظم الساهر وصابر الرباعي، وهما سبب نجاح البرنامج.

هل كل فنان يصلح حكماً في برامج المواهب؟

ليس كل فنان يصلح أن يكون حكماً في لجنة تحكيم، بل إن بعض المواهب صوتها أقوى من الفنانين في لجنة التحكيم، وبعض الفنانين لا يمتلكون دراية فنية أو يجيدون الحديث في البرامج المباشرة مع المواهب والجمهور، والعالم العربي به الكثير من الأصوات الرائعة، ولكنها تحتاج إلى اهتمام، كما أن لجنة التحكيم في «سوبر ستار» عندما شاركت بالبرنامج كانت مميزة للغاية، وفيها أساتذة كبار يعرفون النوتة الموسيقية وطبقات الصوت.

تصرف خاطئ لنجوم السعودية الكبار

هل هناك تواصل بينك وبين مطربي السعودية الكبار كمحمد عبده وراشد الماجد ورابح صقر وعبدالمجيد عبدالله وغيرهم؟

ليس هناك تعاون أو تواصل بين الفنانين الكبار والمطربين الشباب، وهذا تصرف خاطئ، وأنا لو كنت في مكان النجوم الكبار لساعدت المطربين الشباب وقدمتهم في الحفلات والمهرجانات والأعمال الغنائية، وهذا شيء عادي ويحسب للنجم الكبير.

من أفضل صوت شبابي في السعودية؟

هناك أصوات شبابية كثيرة وجميعهم فيهم الخير والبركة، وأرى أن أفضل صوت شبابي في المملكة صوت إسماعيل مبارك، فهو صوت قوي ومجتهد ويعمل على نفسه كثيراً، كما أنه يقدم أعمالاً ناجحة.

لا صداقة في الوسط الفني

ما علاقتك بالوسط الفني السعودي؟

ليس هناك صداقة في الوسط الفني، ولا تصلح الصداقة الفنية، ويقولون: «ابعد عن الشر وغنيله»، وفعلاً قد تنقلب الصداقة الفنية إلى شر، ولكن أقرب فنان بالنسبة لي المطرب جابر الكاسر.

هل تعتقد أن الغيرة الفنية هي السبب؟

أكره الغيرة الفنية، والحمدلله، ولا أعاني منها بتاتاً؛ لأنني أثق في نفسي، ولكنها موجودة في الوسط الفني.

وهل أدخلتك الغيرة الفنية في مشاكل مع فنانين آخرين؟

لم تحدث معي مشاكل مع أي فنان سعودي، وفي الحفلات ليس هناك مجال للخلاف؛ لأنني أقدم وصلتي الفنية وأمشي دون مشاكل.

علمنا أنك بصدد التوقيع مع شركة «روتانا» للصوتيات.. هل هذا صحيح؟

هناك مفاوضات بيني وبين سالم الهندي رئيس «روتانا» على الانضمام لـ«روتانا»، وهذا شرف كبير بالنسبة لي، والألبوم القادم سيكون من إنتاجي الخاص، وأتوقع أنه سيكون من توزيع شركة «روتانا» كباكورة تعاوننا.

تخطى وزني الـ 200 كيلو غرام

هل مظهر الفنان يعتبر مهماً؟ وكيف تخلصت من وزنك الزائد؟

مظهر الفنان مهم جداً في الوقت الحالي بالنسبة للجمهور، وآخر مشاركة لي ووزني زائد كانت في «جلسات وناسة»، حيث تخطى وزني الـ 200 كيلو غرام، وفي ذلك الوقت قررت أن أخفض وزني، وكنت خائفاً جداً من العملية وأريد التهرب من إجرائها، وفي النهاية أجريت عملية صعبة للتخسيس في جدة، ونجحت وانخفض وزني جداً حتى أنني نحفت وأصابني المرض بسبب ذلك، والآن وزني أصبح معقولاً، وذكر بعض الجمهور في مواقع التواصل أنني بدأت بالعودة للسمنة، ولكنهم لا يعلمون أن نحافتي الشديدة أصابتني بالمرض أكثر من السمنة، وحالياً ـ ولله الحمد ـ هناك توازن في جسدي وصحتي.

ألا يدفعك ذلك لإجراء عملية أخرى؟

ربما أجري عملية أخرى في الفترة القادمة لضبط بعض المناطق في الجسم بعد نحافتي في العملية الأولى.

ما موقف الأسرة من دخولك مجال الفن؟

كان هناك تخوف من دخولي الفن في البداية، ولكن ما سهل الأمر أن شقيقي الأكبر مطرب وهو عبدالله عبدالكريم، وبعد ذلك أسرتي ساندتني بقوة.

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