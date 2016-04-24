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دبى تعتزم افتتاح مدينة ترفيهية عملاقة تستلهم شخصيات مارفل وكارتون نتورك

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دبى تعتزم افتتاح مدينة ترفيهية عملاقة تستلهم شخصيات مارفل وكارتون نتورك دبى تعتزم افتتاح مدينة ترفيهية عملاقة تستلهم شخصيات مارفل وكارتون نتورك
قريبا ستحظى دبى بمدينة ترفيهية متكاملة جديد ترضى حرفيا كل فرد من أفراد الأسرة سواء كان يفضل مشاهدة سبايدرمان (الرجل العنكبوت) أو كان عاشقا للديناصورات أو حتى فتيات القوة.

فقد أعلنت مجموعة إلياس ومصطفى كلدارى المحلية للتطوير العقارى اليوم الأحد إن متنزها الترفيهى الجديد الذى يقام على مساحة 139355 متر مربع فى أطراف صحراء دبى سيتم افتتاحه منتصف أغسطس المقبل.

متنزه "آى إم جى ورلدز أوف أدفينشر" والذى تبلغ تكلفته مليار دولار، يضم قطاعا لشخصيات "مارفل كوميكس" مثل الرجل الحديدى والرجل العنكبوت وثور وإكس من، وقطاع آخر يحمل علامة "كارتون نتورك" التجارية، كما أن هناك منطقة مخصصة للديناصورات وكذلك "أفعوانية" تخطف أنفاس عاشقى المغامرة إذ تخرج بهم من المجمع مكيف الهواء ثم تعود بسرعة.

شغف دبى يزداد بالمتنزهات الترفيهية لتعزز وضعها كجنة للسائح.

تعكف شركة أخرى على بناء مجمع آخر ضخم فى المدينة التى سوف تستضيف معرض إكسبو 2020، وسيضم هذا المجمع متنزهات " ليغولاند" و"سكس فلاغز".
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