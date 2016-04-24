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رئيس البريد:21 ألفا سحبوا كراسة شروط وحدات محدودى الدخل والحجز يستمر شهراً

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رئيس البريد:21 ألفا سحبوا كراسة شروط وحدات محدودى الدخل والحجز يستمر شهراً رئيس البريد:21 ألفا سحبوا كراسة شروط وحدات محدودى الدخل والحجز يستمر شهراً
أكد المهندس عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن سحب كراسات شروط حجز وحدات محدودى الدخل وصلت إلى 21 ألفا، من خلال 600 مكتب مميكن، لافتاً إلى أن سحب كراسة الشروط يستمر لمدة شهر وينتهى فى 23 من مايو المقبل.

وأضاف "الصغير"، فى تصريحات صحفية بمقر الهيئة الرئيسى بالعتبة، أن المواطنين يمكنهم دفع أقساط الوحدات بمكاتب الهيئة بدءاً من أول مايوالمقبل، والتى يصل عددها لـ3800 مكتب.

وأشار رئيس البريد إلى أن حجم الإيداع بالهيئة يصل إلى 174 مليار جنيه، منهم 102 مليار فى بنك الاستثمار القومى، والباقى أذون خزانة وسندات، قائلا، إن أسهم الهيئة بشركة اتصالات تصل إلى 20%، بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وتطرح وزارة الإسكان، بشروط سداد ميسرة، 500 ألف وحدة سكنية بعدد من محافظات الجمهورية لمحدودى الدخل، ضمن البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى للرئيس عبد الفتاح السيسى.


>وزير الاتصالات يطالب رئيس هيئة البريد بتطوير الخدمات للمواطنين
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مصر 365

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